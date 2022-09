Meine Schulzeit war nicht gerade von Erfolgen geprägt, so viel vorweg. Entsprechend ungern denke ich daran zurück. Bis ich am Donnerstagmorgen die Meldung las, dass der US-Rapper Coolio gestorben ist. Verdammt, dachte ich, haben wir sein Lied »Gangsta's Paradise« nicht im Musikunterricht in der zehnten Klasse auf der Realschule gesungen? Um 2010 herum muss das gewesen sein. Ich vergewisserte mich bei meinem damaligen Sitznachbarn: Tatsächlich, er erinnerte sich, Frau Sandmann legte es immer wieder auf.