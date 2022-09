»Gangsta's Paradise« US-Rapper Coolio ist tot

An den Erfolg konnte Coolio noch mit dem melodischen Barocksample »I'll C U When You Get There« anknüpfen. Anschließend wurde es allerdings ruhig um ihn.

2004 versuchte der Rapper in der ProSieben-Show »Comeback – Die große Chance« wieder ins Rampenlicht zu kommen. Er landete jedoch hinter dem ehemaligen Smokie-Sänger Chris Norman und Ex-Mitglied von Caught in the Act Benjamin Boyce auf dem dritten Platz. Sechs Jahre später verbrachte Coolio ein paar Tage im »Big Brother«-Haus – aus dem er vorzeitig rausgeworfen wurde, weil er eine transsexuelle Mit-Kandidatin beleidigt hatte.