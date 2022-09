»Gangsta’s Paradise« verdankte seinen Erfolg anfangs der Tatsache, dass der Song prominent in dem Hollywoodfilm »Dangerous Minds« eingesetzt wurde. Darin spielt Michelle Pfeiffer eine Lehrerin, die in einer kalifornischen Innenstadtschule eingesetzt wird, in der viele Schüler Gangmitglieder sind. Stimmung des Songs und Aussage des Films passen zueinander, und Coolio weiß als ehemaliger Gangster aus Compton, wovon er rappt. Dass er so prominent den biblischen Psalm 23 zitiert (»Und ob ich schon wanderte im finstern Tal«), erklärt sich daraus, dass ihm nach eigenen Angaben der christliche Glaube aus seiner Crack-Abhängigkeit herausführte. Musikalisch basiert der Track natürlich sehr stark auf »Pastime Paradise«, dem Song von Stevie Wonder aus dessen Album »Songs in the Key of Life« von 1976. Bei den Billboard Awards für das Jahr 1995 trat Wonder unter großem Jubel zusammen mit Coolio und dem Refrainsänger L.V. auf.