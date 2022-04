An der University of Illinois bekam die 1947 als Cynthia Albritton zur Welt gekommene Studentin den Auftrag, als Kunstprojekt den Gipsabguss von »etwas Hartem« herzustellen, so erzählte sie es 2000 MTV . Nachdem sie mit den erigierten Gliedern von Freunden experimentierte hatte, überredete sie am 25. Februar 1968 den Rockstar Jimi Hendrix, sich für ihr Projekt zur Verfügung zu stellen.

Nicht immer gelangen die Werke

Ein Grund dafür war, dass Cynthia Albritton nach einem Einbruch in ihrem Apartment die Körperabformungen Zappas Geschäftspartner Herb Cohen übergeben hatte. Cohen behauptete, sie habe die Objekte verkauft, während die Künstlerin sagte, sie habe sie aus Sicherheitsgründen und nur vorübergehend in seine Obhut gegeben. Erst 1993 erhielt sie nach einem Gerichtsverfahren die 25 Abgüsse zurück.

Cynthia Albritton arbeitete mit dem in der Zahnmedizin verwendeten Material Alginat. Nicht immer gelangen die Werke. Zu den wegen Fehlern in der Gipsform misslungenen Abgüssen zählen die von Eric Burdon oder Pete Shelley von den Buzzcocks. Anlässlich ihrer ersten Ausstellung »The Life of Cynthia Plaster Caster: 1968–2000« in einer New Yorker Galerie bezeichnete sich die Künstlerin selbst als »Groupie auf dem Weg zur Besserung«. Auch in Deutschland wurden ihre Werke schon ausgestellt: 2015 im Rahmen der Zappanale in Bad Doberan.