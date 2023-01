Neben dem Respekt empfinde er auch »eine gehörige Portion Bedauern«. Barenboim sei ein Jahrhundertkünstler und »eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten, die in Berlin wirken«, so der Kultursenator.

»Chefdirigent auf Lebenszeit«

Wegen einer schweren neurologischen Erkrankung hatte Daniel Barenboim 2022 mehrere Auftritte abgesagt. Doch am Silvesterabend dirigierte Barenboim wieder in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin – allerdings im Sitzen. Am Neujahrstag 2023 war er bei Beethovens Neunter auf dem Podest – eine Tradition zum Jahreswechsel.