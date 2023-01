Der seit Langem erkrankte Daniel Barenboim tritt als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden zurück. Das gab der 80-Jährige am Freitag in Berlin bekannt.

Wegen einer schweren neurologischen Erkrankung hatte er 2022 mehrere Auftritte absagen. Doch am Silvesterabend dirigierte Daniel Barenboim wieder in der Staatsoper Unter den Linden in Berlin – allerdings im Sitzen.