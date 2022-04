Interview mit Videoproduzent Darko Skulsky »Ich habe kein Problem damit, wenn Musiker die Ukraine für ihre PR benutzen«

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Skulsky: Dreharbeiten in der Ukraine waren lange vorher beliebt und für viele zur Normalität geworden. Für Musiker war das eine bequeme Option, unsere Firma verfügt nach 25 Jahren Erfahrung über zahlreiche Kontakte. Unser letztes Musikvideo in Kiew produzierten wir außerdem schon letztes Jahr, und damit lange bevor der Krieg begann. Das war das Video mit Ed Sheeran. Im Januar folgten noch ein paar Aufträge für Disney +. Das war’s, danach haben wir alle ausstehenden Projekte nach Polen verlegt.

SPIEGEL: Wie haben sich die Locations in den letzten Jahren mit zunehmender Popularität verändert?

Skulsky: Die Locations haben sich nicht so sehr verändert. Eher die Ansprüche an unsere Arbeit. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen wie Apple, Hugo Boss und Lacoste. Heute verfügen wir über eine umfassende Datenbank an Locations in der ganzen Ukraine, aber unsere Mitarbeiter waren bis zuletzt immer noch täglich auf der Suche. An einem Video arbeiten wir manchmal über mehrere Monate. Die Produktionen für »Florence & The Machine« waren zum Beispiel irre aufwendig. Wir mussten eine geeignete Location finden, brauchten Kostüme, die passenden Requisiten. Bei Ed Sheeran lief das ein wenig unkomplizierter.

SPIEGEL: Für welche Drehorte genau haben Sie sich hier entschieden?

Skulsky: Das Video mit Ed Sheeran haben wir an zwei unterschiedlichen Locations gedreht: teilweise an einer Straßenkreuzung im Kiewer Stadtteil Poznyaki, teilweise an der Schewtschenko-Universität, im Gebäude der Fakultät für Kybernetik.