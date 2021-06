Zufallsfund wird versteigert Das Bowie-Gemälde von der Mülldeponie

Aufgetaucht war es an einem Müllplatz in Ontario, gekauft für fünf kanadische Dollar. Nun wird das Gemälde von Sänger David Bowie versteigert. Laut Auktionshaus lagen die Gebote am Freitag beim Zehntausendfachen.