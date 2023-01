US-Rockveteran David Crosby ist tot

Der für seine künstlerischen Leistungen zweimal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommene Crosby sorgte auch mit seinem ausschweifenden Lebensstil für Schlagzeilen. In den Achtzigerjahren verbrachte er wegen Kokain- und Waffenbesitzes mehrere Monate im Gefängnis. 1994 unterzog er sich einer Lebertransplantation – das Organ war durch jahrzehntelangen Konsum von Drogen wie Kokain und Heroin geschwächt.