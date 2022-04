Zuhaus in fremden Straßen

Trotzdem entwickelte die Band einen unglaublichen, düsteren Sog . Ihre Songs trugen Titel wie »Suicide Machine« oder »Rainy Night in August«. Schwarz, schwärzer - Swell!

Als Anfang der Neunziger ihre Musik nach Deutschland gespült wurde, hatte man so etwas noch nicht gehört. Swell waren vom Skate-Punk, der damals in der Bay Area gespielt wurde, genauso weit weg wie vom Folk-Revival mit all seinen liebreizenden Sängern und Sängerinnen, das von San Francisco seinen Ausgang nahm. Swell waren Fremde in den Straßen, in denen sie lebten – und doch ganz mit ihnen verwoben. In ihre frühen Arbeiten hallten Sounds von Tenderloin nach, sie griffen Geschichten auf, die sie vor Ort fanden. Da kam kein Licht in ihren Blues-Songs, aber viel Geräusch und Geraune aus der unmittelbaren Umgebung .