Mit ihrem Debütalbum »3 Feet High and Rising« sorgten De La Soul 1989 für großes Aufsehen. Es wurde in den USA und Großbritannien mit Platin ausgezeichnet, die Single »Me, Myself and I« war auch in Deutschland ein großer Hit. Die Musikkritiker von Magazinen wie »Village Voice«, »New Musical Express« oder »Spex« wählten »3 Feet High and Rising« zum Album des Jahres; mit Samples von Quellen wie Johnny Cash über Steely Dan bis zu Hall & Oates begründeten De La Soul mit dem Albumproduzenten Prince Paul den Alternative Hip-Hop.