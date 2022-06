Bandstatement auf Instagram Depeche Mode machen Andy Fletchers Todesursache öffentlich

»Andy erlitt am 26. Mai eine Aortendissektion bei sich zu Hause«, heißt es in der Nachricht, die sich auf einen medizinischen Untersuchungsbericht bezieht. Eine Aortendissektion entsteht meist durch einen Riss in der Innenhaut der Hauptschlagader, wodurch es zu einer Einblutung zwischen den Wandschichten der Aorta kommt. »Auch wenn es viel, viel zu früh war, starb er an einer natürlichen Ursache und ohne längeres Leiden«, schreiben Gore und Gahan.