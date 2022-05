Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Über die Todesursache machte die Band zunächst keine Angaben.

Fletcher gründete in der südostenglischen Stadt Basildon die Band mit, die sich nach einem französischen Modemagazin Depeche Mode nannte. In den Achtziger- und Neunzigerjahre wurde sie zur weltweit erfolgreichsten Synthie-Popband, zu ihren Hits zählten Songs wie »New Life« und »Just Can't Get Enough«.