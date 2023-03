Grönemeyer auf Platz zwei

Herbert Grönemeyer (»Das ist los«) muss mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. US-Sängerin Lana Del Rey (»Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd«) steigt auf Platz drei ein. Der Pink Floyd-Klassiker »The Dark Side of the Moon«, der anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums neu veröffentlicht wurde, klettert von Rang 42 auf vier. Komplettiert werden die top Fünf von der deutschen Band Subway To Sally mit »Himmelfahrt«.

In den Single-Charts steht »Komet« von Udo Lindenberg und Apache 207 bereits zum neunten Mal an der Spitze. Den zweiten Platz behauptet »Flowers« von Miley Cyrus. Rapper reezy steigt mit »Shoot« neu auf Platz drei ein.