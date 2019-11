Zwölf Konzerte in Deutschland Die Ärzte gehen nach acht Jahren wieder auf Tour

Im Frühjahr befürchteten Fans noch die Auflösung der Band Die Ärzte, nun ist klar: Im kommenden Jahr gehen Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo González wieder gemeinsam in Deutschland auf Tour - zum ersten Mal seit acht Jahren. Das kündigte die Punkband an.

"Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!", heißt es auf ihrer Homepage. Zwölf Konzerte sind in Deutschland im November und im Dezember 2020 geplant. Das erste wird am 7. November in der Arena Hannover stattfinden.

Die Termine:

07.11.20 Hannover - TUI Arena

10.11.20 Leipzig - Arena

13.11.20 Köln - Lanxess Arena

15.11.20 Bremen - ÖVB Arena

17.11.20 Wien - Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart - Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg - Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund - Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt - Messe

08.12.20 Frankfurt - Festhalle

11.12.20 Bad Gastein - Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz - Messe Chemnitz

15.12.20 München - Olympiahalle

18.12.20 Berlin - Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich - Hallenstadion

Im März dieses Jahres hatten die Berliner Punker bei ihren Fans für Diskussionen gesorgt. Grund dafür war ein Buchstabenrätsel auf der Homepage. In dem sollten Fans außerdem ein Wort erraten werden, das mit den Buchstaben "Abs" begann. Vieles deutete also auf einen Abschied hin - als Lösung stellte sich nun aber das Wort "Abstrakt" heraus. Den "Abschied" gibt es aber trotzdem - in Form eines neuen Songs.

Der Verkaufsstart für Tickets der "In the Ä Tonight"- Tour ist der 14. November ab 17 Uhr. Sie kosten ab 46 Euro.

In diesem Jahr waren Die Ärzte in Deutschland bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park zu sehen. Sie standen auch bei ihrer "Miles & More 2019"-Europatour gemeinsam auf der Bühne, allerdings nicht in Deutschland.

Die vorerst letzte Tour der Band in Deutschland war im Jahr 2012. Auch ihr letztes Studioalbum der schon mehrfach pausierten Band erschien in dem Jahr.