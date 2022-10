Album der Woche mit Die Nerven Meister des Nervösmachens

Perera Elsewhere – »Home«

Heimat ist, wo es hart ist, man muss sich für alle Widrigkeiten wappnen. Die britische, in Berlin lebende Allround-Künstlerin Sasha Perera schubst ihre Hörerschaft daher im zweiten Track ihres Albums »Home« in eine Geräuschkulisse, die klackernd und ratternd wirkt, als würde man im Inneren eines Flipper-Automaten durchgeschüttelt. Sie habe einen Boxer im Sinn gehabt, der sich geistig konzentriert, bevor er in den Ring steigt, sagt Perera über »Hold Tite«, eine Hymne, um seine Dämonen in Schach zu halten. »You cannot fuck with me«, lautet also auch der ermächtigende Refrain der Single. Perera Elsewhere, soeben auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg als »Bester Act« mit dem VIA-Kritikerpreis ausgezeichnet, zeigt auf ihrem zwischen »Blade Runner«-Ambient und Goth-Techno, handfesten Beats und elastischem Elektronik-Pop flirrenden zweiten Album erneut, warum sie die Top-Geheimagentin ihres Genres ist: Ihre Kompetenz ist eindeutig, aber ihre musikalische Identität bleibt variabel und mysteriös: Leichterhand verstrickt sie nostalgische Pink-Floyd-Geister in einen hypermodernen Breakbeat-Nebel (»Who I Am«) oder lässt im faszinierenden Schluss-Doppel »Der Wurm 1 & 2« ihrer experimentellen Verve freien Lauf, mit Moogs und Trompeten. »Tell me what you want, what you’re looking for«, fordert sie, diesmal verführerische Soul-Muse, in »Delete«. Wenn man das gar nicht so genau weiß, kann man sich immerhin in im reichhaltigen Klangbad dieser Musik für die Selbstfindung stärken. (8.2)