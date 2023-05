Dank Anastacias Neuauflage werde »die Melodie in diesem Jahr wirklich in sämtlichen Ecken der Welt zu hören sein«, kündigte deren Presseagentur zur Veröffentlichung von »Better Days« an. Bisher allerdings konnte sich der Rest der Welt dem Ohrwurm offenbar erfolgreich entziehen. In Großbritannien kam die Single bis auf Platz 70 der Downloadcharts, die allerdings einen niedrigeren Stellenwert haben als die offiziellen Singlecharts, die vor allem durch Streaming geprägt werden.

Unheilig und Alphaville

»Ich liebe es, etwas Neues auszuprobieren«, lässt sich Anastacia zu dem Albumprojekt »Our Songs« zitieren, das auch ihre Verbundenheit mit Deutschland unterstreiche. Zu den anderen Liedern, die sie darauf singt, gehören »Geboren, um zu leben« von Unheilig, sowie die international vertrauteren Titel »Forever Young« von Alphaville und »Still Loving You« von den Scorpions.