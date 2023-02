8 / 8

»Es fällt uns hier allen schwer, diese Perversion irgendwie auszuhalten, dass in einem Land ein Diktator, den Todeszahlen nicht zu beeindrucken scheinen, mit Krieg und Zerstörung wütet, und 2000 Kilometer entfernt müssen Menschen wegen einer Naturkatastrophe gegen den Tod kämpfen«, äußerte sich der 60-jährige Campino nachdenklich. »Und dieses ganze Geld, das jetzt von allen Seiten in Waffen und Verteidigung gepumpt wird, wie nötig könnten wir das in Syrien und der Türkei brauchen. Es zerquetscht einem das Herz.« Am Ende widmet Campino die Schweigeminute »allen Toten in ganz Europa«.