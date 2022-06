Fans der Foo Fighters ist Nandi Bushell lange bekannt. Im Alter von zehn Jahren hatte das Mädchen Dave Grohl, den Gründer und Sänger der Band, per Twitter zu einem Drum-Battle herausgefordert . Grohl, der seine Karriere als Schlagzeuger der Band Nirvana begonnen hatte, nahm die Herausforderung an, forderte Bushell auf, den Song »Dead End Friends« seiner früheren Band »Them Crooked Vultures« zu spielen. Als die junge Drummerin ein Video veröffentlichte, in dem sie genau das sehr überzeugend tat, erklärte Grohl sie zur Siegerin, nahm sogar einen Song für sie auf .