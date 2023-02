Die Grammy Awards gelten als der wichtigste Musikpreis der Welt. In diesem Jahr wurden Trophäen in 91 Kategorien vergeben. Piontek war dabei nicht der einzige Gewinner aus Deutschland. Auch die Sängerin Kim Petras konnte eine Trophäe in der Kategorie Popduo ergattern. Damit ist Petras der erste trans Mensch in der Geschichte der Grammys, der in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.