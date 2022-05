Dolly Parton schrieb in den Sechzigerjahren zunächst Songs für andere Künstlerinnen, ihr Solo-Debüt gab sie 1967 mit dem Album »Hello, I'm Dolly«. Zu ihren über 3000 Kompositionen zählen die Hits »Jolene«, »Coat of Many Colors« und »I Will Always Love You« (vor allem in der Version von Whitney Houston). 110 ihrer Singles schafften es in die US-Charts, und sie wurde mit 50 Grammy-Awards ausgezeichnet – vor allem in den vergangenen Jahren wurde sie in den USA zudem auch als politische Stimme bekannt.