Dolly Parton startete ihre Karriere 1967 mit dem Solo-Album »Hello, I’m Dolly«. Seitdem hat die Sängerin mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Bekannt wurde sie mit Songs wie »Jolene«, »Coat of Many Colors«, »Islands in the Stream« oder »I Will Always Love You«. Parton wurde 51 Mal für den Grammy nominiert, 10 Mal gewann sie ihn. 2021 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.