Spotify-Rekord Drake ist der Streaming-König des Jahrzehnts

Der Rapper Drake war beim Streamingdienst Spotify weltweit der meistgehörte Künstler des ausgehenden Jahrzehnts. 28 Milliarden Mal wurden die Lieder des 33 Jahre alten Musikers auf der Streaming-Plattform gespielt, verkündet das schwedische Unternehmen. Mit seinem jüngsten Album "Scorpion" im vergangenen Jahr erreichte er allein in der ersten Woche eine Milliarde Streams. Ed Sheeran schaffte es laut der Spotify-Mitteilung auf Platz zwei. Danach folgen Post Malone, Ariana Grande und Eminem.

Der britische Folkpop-Musiker Ed Sheeran hatte dafür bei den meistgestreamten Songs des Jahrzehnts die Nase vorn. Sein Song "Shape of You" wurde 2,3 Milliarden Mal gespielt - und damit öfter als "One Dance" von Drake, Kyla und WizKid.

Spotify veröffentlichte auch die internationalen Jahrescharts für 2019. Der weltweit meistgehörte Künstler in diesem Jahr ist der US-amerikanische Rapper und Sänger Post Malone. Den zweiten Platz belegt Billie Eilish, gefolgt von Ariana Grande. Die 17-jährige Billie Eilish lieferte mit ihrem Debüt "When we all fall asleep, where do we go?" auch das weltweit erfolgreichste Album des Jahres auf Spotify. Der am häufigsten gestreamte Song weltweit war der Sommerhit "Señorita" von Camila Cabello und Shawn Mendes.

In Deutschland ist Rap weiterhin angesagt. Der Berliner Capital Bra kam auf Platz Eins, gefolgt von Samra und RAF Camora. Mit "CB6" schafft es Capital Bra auch an die Spitze der Top-Alben des Jahres. Der meistgestreamte Song Deutschlands ist "Roller" des Ludwigshafener Musikers Apache 207. Hier finden Sie die Übersicht über die Lieblinge der Spotify-Nutzer in Deutschland.