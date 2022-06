Offenbar will sich Drake mit seinen neuen Tanz-Tunes eine besonders miese und betrübliche Zeit austreiben, vielleicht auch eine Trennung, darauf lassen viele der waidwunden Texte des Albums schließen, aber auch ein Statement, das der Rapper im gewohnt selbstmitleidigen und leicht mimosenhaften Duktus zur Veröffentlichung auf Instagram postete: »Ich bin nicht in einer Phase meines Lebens, in der mir ein Klopfen auf die Schulter hilft, mich durchzubringen. Loyalität ist mir wichtiger als ein 'Oh my' & Emoji-Feuer«, schreibt er. Er wisse, diejenigen, die ihm sagen, dass sie ihn lieben, liebten ihn nicht zu jeder Zeit, fügt er hinzu: »Ich weiß, was was ist und vor allem was und wer an meiner Seite ist.«