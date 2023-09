»Dream Weaver« Sänger Gary Wright gestorben

Um Musiker zu werden, war der in Cresskill/New Jersey geborene Wright Ende der Sechzigerjahre nach Großbritannien gegangen. Für einige Jahre war er Sänger, Keyboarder und Songwriter der britischen Bluesband Spooky Tooth. In England freundete er sich auch mit George Harrison an. Er spielte auf mehreren Alben des Ex-Beatles Klavier, Orgel und Keyboard, darunter Harrisons Solodebüt »All Things Must Pass« (1970) und »Cloud Nine« (1987). Er nahm außerdem mit Ex-Beatle Ringo Starr und Musikgrößen wie B.B. King oder Jerry Lee Lewis Musik auf.