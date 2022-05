Masken, welche Masken? Nur vereinzelt sah man am Dienstagabend in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena am Berliner Ostbahnhof noch Menschen, die einen Coronamundschutz trugen. So ist es bereits seit einigen Wochen in der Hauptstadt, wo das Nacht- und Konzertleben nach zwei Jahren Beinahestillstand fast schon wieder in seinen gewohnten Gang gekommen ist. Die Freude darüber ist bei jedem kleinen oder großen Event spürbar. Eine gewisse Nervosität schwingt aber noch mit: Ist das jetzt wirklich gut, was wir hier machen? Sind wir morgen vielleicht alle krank? Aber die Maske, das essenzielle, ungeliebte Ding, bleibt trotzdem immer öfter in der Tasche. Na ja, wenn alle keine tragen...

Umso wichtiger ist in dieser zwischen Euphorie und schlechtem Gewissen schwankenden Gemütslage vielleicht, wenn Künstler besonders souverän auftreten. So wie Dua Lipa, die britische Sängerin mit kosovo-albanischen Wurzeln, die während der Pandemie zu einem der Popstars der Stunde wurde, ihre musikalisch-ästhetische Macht aber bisher noch nicht auf großer Bühne zeigen konnte. Das holt die 26-Jährige nun umso vehementer nach.

Tanz, Schweiß, Körperlichkeit und Nähe Zwei Jahre, so lange musste auch Dua Lipa warten, bis sie die Songs ihres zweiten Albums »Future Nostalgia« live performen konnte, bisher ging das nur virtuell. Das Album enthielt zahlreiche Hits, darunter »Don't Start Now«, »Levitate« oder »Physical«, die während Corona zum Wohnzimmer-Voguing einluden: Moderner Dance-Pop mit viel Disco- und Retro-Appeal, Musik, die den perfekt auf den Zeitgeist zugeschnittenen Anspruch einer jungen Künstlerin formulierte, ein selbstbestimmter Gamechanger zu sein. Dafür muss man jedoch auch in der Lage sein, diesen Sound und diesen Impetus auch live in große Hallen, Arenen oder Stadien zu transportieren. Dass Dua Lipa das kann und auch gesanglich beherrscht, hat sie auf ihrer Tour bereits in den USA und Großbritannien gezeigt, gestern Abend nun auch in Berlin.

Das vorrangig junge und weibliche Publikum stand bereits nach den ersten, wummernden Takten auf den Rängen. Da war von Dua Lipa noch gar nichts zu sehen. Zunächst hatte sie die Menge mit dem Klubhit »Body Funk« von Purple Disco Machine angefixt, der über die PA lief. Darin heißt es: »Work your body to the beat / Body work will set you free.« Nach der langen, lähmenden Zeit des Zoom-Kommunizierens sollten also Tanz, Schweiß, Körperlichkeit und Nähe den Abend dominieren. Folglich wurden zu Beginn – sehr sympathisch – erst einmal die zahlreichen Tänzer und Tänzerinnen in lustigen Filmtrailer-Clips auf der Leinwand einzeln vorgestellt, die dann auch die Bühne enterten, ganz in dunkelrote Anzüge gekleidet, während Dua Lipa im sexy-sportlichen pinken Einteiler zwischen ihnen umhertänzelte und »Physical« sang, jenen Hit also, der immer ein bisschen an Olivia Newton-John und Aerobic erinnert.

Ballonherzen in Discokugel-Optik Dua Lipa, die dunkelbraunen langen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, ist längst auch gefragtes Fashion-Model und weiß sich zu inszenieren, allerdings nicht so sehr als Glamourgirl, sondern als eher bodenständiges Sporty-Spice-Update, das sich auch für sein Schwitzen nicht schämt. Jeder exakt choreografierte booty shake von Lipa, und davon gab es viele, wurde mit frenetischem Jubel quittiert, das Tempo blieb eine gute halbe Stunde lang extrem hoch, bis Lipa bei »Pretty Please« von den Tänzer:innen niedliche Ballonherzen in Discokugel-Optik angereicht bekam und sich bald darauf zur ersten Umkleidepause zurückzog.

Die Inszenierung war bis ins kleinste Bühnenbild hinein perfekt durchdacht, vom purpurroten, manchmal hell gleißenden Disco-Lichtkonzept bis zu den Visuals auf der Leinwand, die im Mittelteil einen lustigen Comic darboten, in dem Lipa als Meeresamazone einem fiesen Hummermonster entkommen musste. Der wackelte dann auch riesengroß und knallrot als aufblasbare Requisite hinter ihr auf die Bühne und wirkte plötzlich ganz niedlich. In dem Segment der Show, in dem Songs wie »Love Again« und »Break My Heart« gespielt wurden, ging es um Männer und Lipas Resilienz gegenüber ihren Verführungs- und Herzensbrecherkünsten. Die Sängerin ist Single und erzählte kürzlich im Interview mit der »Vogue« , wie sie allzu zudringliche Jungs schon in der Schule mit einem schmerzhaften Schultergriff gezähmt habe. »New Rules« heißt einer der wenigen Songs von ihrem Debütalbum von 2017, die an diesem Abend zu hören waren: Dua Lipa ist ein Popstar, der sich hör- und sichtbar an Vorbildern von Madonna bis Lady Gaga orientiert, aber eigene Regeln setzen will.

Dass sie den Willen dazu hat, signalisierte ihr zumeist sehr konzentrierter und daher seltsam streng wirkender Blick, mit dem sie ihre Choreografien absolvierte, nicht verkrampft, aber auch noch nicht so locker, wie es einem erfahreneren Bühnenstar gelingt. Die Show ließ ihr vielleicht etwas zu wenig Luft für Spontaneität oder Ansagen, die über eine freundlich-standardisierte Begrüßung des Berliner Publikums hinausgingen. Kein Wort zum Krieg in der Ukraine, kein Gag, der außer der Reihe passierte. An manchen Stellen wirkte das hochfunktionale, auf maximale Leistungsschau und Power ausgelegte Konzept zu eng, zu sehr auf Perfektion bedacht.

Bild vergrößern Popstar Dua Lipa in Berlin, Tänzerinnen und Tänzer: Wohnzimmer-Voguing, jetzt auch live auf der Bühne Foto: Roland Owsnitzki / Votos