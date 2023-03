Taylor hatte Duran Duran 1986 ein erstes Mal verlassen, 2006 dann trennten sich die anderen vier Mitglieder im Streit endgültig von ihm. Bei der Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame in Los Angeles im vergangenen November verlas Frontmann Simon Le Bon einen Brief Taylors, in dem der heute 62-Jährige enthüllte, dass er an Prostatakrebs in fortgeschrittenem Stadium leide, der bereits Metastasen gebildet habe. »Auch wenn die Krankheit zurzeit nicht lebensbedrohlich ist – es gibt keine Heilung«, schrieb Taylor in dem Brief.