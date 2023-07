Der Bassist, Sänger und Mitbegründer der US-Rockband Eagles (»Hotel California«), Randy Meisner, ist tot. Er starb am Mittwoch in Los Angeles, wie die Band am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Webseite mitteilte. Meisner war 77 Jahre alt. Als Todesursache nannte die Band Komplikationen in Verbindung mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung.