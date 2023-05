»Ich finde es beleidigend, wie meine Arbeit als Performer und Songwriter, der ich mein ganzes Leben widme, von jemandem herabgesetzt wird.« Mit diesem Satz wehrt sich Ed Sheeran vor Gericht in New York gegen den Vorwurf, er habe für seinen Hit »Thinking Out Loud« bei dem Song »Let’s Get It On« von Marvin Gaye abgekupfert. Verklagt haben ihn die Erben von Ed Townsend, einem Musiker und Produzenten, der »Let’s Get It On« zusammen mit Gaye schrieb.