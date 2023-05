Der britische Popstar Ed Sheeran hat mit seinem Hit »Thinking Out Loud« aus dem Jahr 2014 nicht unrechtmäßig bei Marvin Gayes Klassiker »Let’s Get It On« aus dem Jahr 1973 abgekupfert. Das entschieden die Geschworenen eines Bundesgerichts in Manhattan am Donnerstag in einem Urheberrechtsprozess.