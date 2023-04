Der britische Musiker Ed Sheeran hat in dem gegen ihn laufenden Plagiatsprozess in New York zur Gitarre gegriffen, um seine Unschuld zu beweisen. Wie US-amerikanische Medien berichteten, gab der 32-Jährige den Geschworenen im vollen Gerichtssaal am Donnerstag ein kurzes Gratiskonzert: Er spielte die entscheidenden vier Akkorde seines Hits »Thinking Out Loud«. So wollte Sheeran zeigen, dass die Akkorde für seinen Song funktionieren, nicht aber für den Soulklassiker »Let’s Get It On« von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973.