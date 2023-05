Album der Woche mit Ed Sheeran Grabbeltisch für Castingshow-Kandidaten

Die Plagiatsprozesse, einer wegen »Shape of You«, den er 2022 gewann, einer wegen der vermeintlichen Ähnlichkeit zwischen Sheerans »Thinking Out Loud« und Marvin Gayes »Let’s Get It On«, der ebenfalls 2022 begann und am Donnerstag mit einem Freispruch Sheerans endete, kommen in der Doku übrigens nur am Rande vor, als zusätzliche Stressfaktoren in einem ohnehin schon belastenden Jahr. Sheeran drohte damit, seine Karriere vielleicht an den Nagel zu hängen, wenn er verliere. Er ließ seine Anwältin darauf pochen, dass es so etwas wie musikalisches Gemeinschaftseigentum gebe und spielte im Gerichtssaal ein Medley aus bekannten Popsongs, um zu demonstrieren, dass ein Großteil der populären Musik eben oft aus denselben wenigen Ton- und Akkordfolgen komponiert werden. Ist doch klar, dass es da zu Ähnlichkeiten komme.

So wie bei »No Strings«, dem vorletzten Lied auf »–«, das zumindest diesen Hörer in bestimmten Harmonien an den Spätneunziger-Hit »When You Say Nothing At All« von Ronan Keating erinnert. Aber man will ja nicht gleich das nächste Fass aufmachen. So selbstgerecht und ausnahmsweise unknuffig Sheeran im Prozess aufgetreten sein mag: Er hat natürlich Recht – und die Popmusik wäre so gut wie tot, wenn gängige Akkordfolgen nicht mehr verwendet werden dürften.

Die Frage ist ja, ob Sheeran mehr kann als diesen leicht wiedererkennbaren Jedermann-Pop, der ihn berühmt gemacht hat. »–« gibt darauf eine zwiespältige Antwort. Die Songs, das ist wohl das Abzügliche, das im Titel gemeint ist, sind roher und sparsamer arrangiert als zuletzt auf seinen mit R&B und Hip-Hop-Einflüssen polierten Megahit-Alben. Die meisten Stücke sind Balladen und klimpern zumeist auf dem E-Piano (seltener auf der Gitarre) vor sich hin, bevor sie in jenen hymnisch aufwogenden Refrain münden, der im radiotauglichen Songpoetenpop gerade so en vogue ist. Sheeran hat diese in der Strophe noch peppige, im Chorus dann theatralische Emo-Spielart ja quasi miterfunden. Behutsam und mit viel Sinn für gedimmte Atmosphäre produziert wurde das Album von Aaron Dessner (The National), der zuletzt auch mit Taylor Swift an ihren Lockdown-Folk-Alben arbeitete.