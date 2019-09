Sänger von "Take Me Home Tonight" Eddie Money ist tot

Er war bekannt für Hits wie "Two Tickets to Paradise" und "Take Me Home Tonight": Der Musiker Eddie Money, der vor allem in den USA Starstatus besaß, ist tot. Er starb mit 70 Jahren an einer Krebserkrankung.

"Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied", hieß es in einem Statement seiner Familie. "Es ist so hart, sich eine Welt ohne ihn vorzustellen, obwohl er für immer durch seine Musik weiterleben wird."

Der Künstler wurde als Edward Joseph Mahoney in New York in eine Polizistenfamilie geboren und erwog zunächst auch eine Karriere bei den Sicherheitskräften, bevor er sich doch für eine Laufbahn als Sänger entschied. Eine Zeit lang trat er in Kalifornien mit einer früheren Backround-Band von Janis Joplin auf. Nachdem er bei Columbia Records unter Vertrag genommen wurde, eröffnete er zeitweilig die Konzerte der Rolling Stones.

Für "Take Me Home Tonight" erhielt Money 1987 eine Grammy-Nominierung; auf dem Song ist auch Ronnie Spector zu hören, die ihre eigene Zeile "Be my Baby" aus dem gleichnamigen Ronettes-Hit im Refrain zitiert. "Two Tickets to Paradise" wurde ein Evergreen des Klassikrocks und tauchte unter anderem auch bei den "Simpsons" auf.