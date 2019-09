Sänger und Produzent Edo Zanki ist tot

Schon als Kind machte Edo Zanki "wilde Hausmusik mit allem, was herumlag." Mit fünf Jahren zog der kleine Edward mit seiner Familie aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland, mit 14 begann er seine Musik-Karriere als Keyboarder in Bands wie Edo und die Markees. Einen ersten Achtungserfolg hatte Zanki mit dem Song "Fruits of the Night", den er 1978 für Tina Turner komponierte.

Ab den Achtzigerjahren war Zanki aus der deutschen Popmusik nicht mehr wegzudenken. Er schrieb Musik für Ulla Meinecke, produzierte die Alben "Total Egal" und "Gemischte Gefühle" für Herbert Grönemeyer sowie die Platte "Frauen kommen langsam - aber gewaltig" für Ina Deter und brachte eigene Alben wie "Wache Nächte" und "Ruhig Blut" heraus.

Später arbeitete Edo Zanki eng mit Xavier Naidoo zusammen. 1999 hatte er Naidoos Album "Live" produziert, kurz darauf begannen die Aufnahmen für "Zion", das erste Album der Söhne Mannheims, wo Zanki und Naidoo gemeinsam spielten. Der "Godfather of German Soul", wie Zanki auch genannt wurde, schrieb weiter Musik für andere Künstler, darunter Sasha und Julia Neigel. Sein letztes Solo-Album mit dem Titel "Hautnah" erschien im Jahr 2012.

Am Sonntag ist Zanki mit 66 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Das gab sein Management auf Facebook bekannt. Darin heißt es: "Edo lebte für die Musik, ist nie dem großen, kommerziellen Erfolg hinterhergerannt, sondern liebte es, mit Freunden und in immer wechselnden Konstellationen zu musizieren und das Leben zu feiern."