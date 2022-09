In dieser bewährten Konstellation hießen Cale und Young im Londoner Fire House Studio 1987 dann auch die Berliner Band Element of Crime willkommen, die sich als frisch vom Majorlabel Polydor unter Vertrag genommene Hoffnungsträger einen internationalen Produzenten hatten aussuchen können. Der große Name John Cale brachte dem Album »Try to Be Mensch« einige Publicity, aber es hielt sich der Eindruck, die Arbeit im Studio habe eher Young gemacht.

Entsprechend nahmen Element of Crime ihr folgendes Album mit David Young als Produzenten in New York auf; Young wurde fortan so etwas wie der Stammproduzent der Band. Von ihm überliefert ist der Satz »Ein Produzent macht alles 20 Prozent besser«. Sein Verständnis von der Musik Element of Crimes brachte er 1994 im SPIEGEL auf die Formulierung, sie sei »eine Art Seelenkino«.