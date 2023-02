Album der Woche mit Elif Pressdruck auf der Tränendrüse

Kurz abgehört:

The Waeve – »The Waeve«

Blur-Mitgründer Graham Coxon wurde von Oasis-Boss Noel Gallagher einst als einer der talentiertesten Gitarristen seiner Generation bezeichnet, das ist nicht nichts, bedenkt man die einst legendäre Rivalität der beiden Bands in den Neunzigern. Umso überraschender, dass er hier nun auch am Saxofon zu hören ist, unter anderem im kunstvoll verkanteten Indiepopsong »Kill Me Again« oder der zwischen Sixties-Schmelz und Progrock taumelnden Ballade »You’re All I Want To Know«. Erstaunlich ist so einiges auf dem Debüt von The Waeve, einem gemeinsamen Bandprojekt von Coxon und Pipettes-Sängerin Rose Elinor Dougall. Schon »Can I Call You«, der erste Song, führt mit sanfter Anmutung auf falsche Fährten, bevor der Track in der Mitte in motorisch tuckernden Krautrock ausbricht. Coxons Faible für auch urigere Experimente der Sechziger- und Siebzigerjahre ist spätestens seit seinen Soundtrackarbeiten für die Netflix-Serien »The End of the F***ing World« und »I Am Not Okay With This« geläufig, daher sind Punk-artige Tracks wie »Someone Up There« eher die Ausnahme in einem Ambiente, dass seine Stimmungen aus den mit viel Modular-Synthesizern und Mystik aufgeladenen Folk-Experimenten von Sandy Denny oder John Martyn aus der Pink-Label-Ära von Island Records channelt. Gitarre (und die mittelalterliche Cister-Laute) spielt Coxon natürlich auch ausgiebig zu Dougalls Druidinnen-Gesang. (8.0)