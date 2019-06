Medaille der Ehrenlegion Elton John erhält Frankreichs höchste Auszeichnung

Es läuft gut für Elton John: "Rocketman", der Film über sein Leben, läuft im Kino, er singt seine Abschiedstournee - und nun soll er auch die höchste Auszeichnung Frankreichs überreicht bekommen. Präsident Emmanuel Macron soll dem britischen Sänger und Komponist am Freitag die Medaille der Ehrenlegion verleihen. Elton John sei ein "Klaviervirtuose, musikalisches Genie und ein echter Showstar", begründete der Elysée-Palast seine Entscheidung. Der 72-Jährige sei zudem "einer der ersten schwulen Künstler, der den Mut hatte, dies zu sagen".

Zudem ehre Frankreich Elton John demnach für seine karitative Arbeit und seinen Kampf gegen Aids. Der Musiker hatte seine Stiftung für Aids-Kranke 1992 gegründet, wenige Monate nach dem Tod seines Freundes Freddy Mercury, Sänger der Kultband "Queen". Die Stiftung hat seitdem mehr als 350 Millionen Euro eingenommen. Elton John und Macron wollen bei der Medaillen-Verleihung einen gemeinsamen Spendenaufruf starten: Das Geld soll dem Kampf gegen Aids, Malaria und Tuberkulose zugute kommen.

In Paris weilt Elton John schon: Am Donnerstagabend sollte der Brite im Rahmen seiner Abschiedstournee "The Farewell Yellow Brick Road" in der französischen Hauptstadt auftreten. Außerdem hatte er im Mai beim Festival in Cannes seinen Film "Rocketman" vorgestellt: ein Musical mit soliden Tanzeinlagen, großartigen Kostümen und einem ziemlich guten Hauptdarsteller: Taron Egerton. Das Biopic zeigt den Kampf des britischen Popstars mit seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit, auch seine Homosexualität ist Thema. Zuletzt sorgte "Rocketman" in Russland für Schlagzeilen: Die russische Version des Films wurde zensiert, berichteten Journalisten.