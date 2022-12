Sein Auftritt wird »der letzte Auftritt in Großbritannien auf Eltons allerletzten Tour sein«, betonte Emily Eavis, »dieser Abschluss wird also ein wichtiger Moment in unserer beider Geschichten sein: die Mutter aller Verabschiedungen!« Zuvor stehen allerdings unter anderem noch Auftritte in München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln auf Elton Johns Tourneeplan. Als allerletzter Auftrittsort der Abschiedtstournee ist derzeit die Tele2 Arena in Stockholm am 8. Juli im Programm.