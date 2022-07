Wie das US-Magazin »Page Six« berichtet , sollen sich Spears und John kürzlich in einem Aufnahmestudio in Beverly Hills getroffen haben, um den Song als Duett neu aufzunehmen. Es wäre die erste Studioaufnahme von Britney Spears seit knapp sechs Jahren. Seit die Sängerin sich im Herbst aus der Vormundschaft ihres Vaters befreit hatte, spekulieren Fans, wann sie wieder neue Musik aufnehmen wird. Erst vor Kurzem hatte Spears auf Instagram einen Clip gepostet, in dem sie ihren frühen Hit »Baby One More Time« von 1998 einsingt. Zu dem Post schrieb sie damals: »Ich habe euch seit sehr langer Zeit nicht mehr an meiner Stimme teilhaben lassen ... vielleicht zu lange«.