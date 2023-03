Dass »Endless Summer Vacation« ein Album über Komplexität ist, thematisiert Cyrus immer wieder selbst in ganz passenden Sinnbildern. »Mixing all the colors like we‘re makin‘ a Monet«, singt sie in »Violet Chemistry«, da sind all die Farben. »She‘s a million moments«, singt sie in »Wonder Woman«, da sind Millionen Momente. »Livin‘ in an April shower«, singt sie in der zweiten Single »River«. Aprilwetter als Leben. Aprilwetter als Album.