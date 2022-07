Der britische »Guardian« berichtet begeistert von dem Abend. Die Show setze weniger auf Showeffekte, im Mittelpunkt stehe vielmehr Adeles Gesicht und vor allem stimmliche Fähigkeiten, »die treffen wie ein Überfall: das mitreißende Dröhnen bei ›Rolling in the Deep‹, das Bond-Melodram von ›Skyfall‹, die perfekt kontrollierte Zartheit in ›Make You Feel My Love‹.«