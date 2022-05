ESC-Ergebnisanalyse Wie Deutschland schon wieder Letzter wurde

»Ach, er ist ja so nett«, seufzte Barbara Schöneberger zu Beginn des ESC-Abends in der ARD. Gemeint war Malik Harris, der deutsche Teilnehmer beim Song-Contest-Finale, und tatsächlich waren über die Probentage aus Turin keine bösen Worte über den 24-Jährigen zu vernehmen.

In der Show sang er seinen Song »Rockstars«, und ja: Das Bühnenbild, das Harris' Heimstudio nachstellen sollte, wirkte, als wolle man sich bewusst klein machen. Und ja: Ein Song namens »Rockstars« dürfte ruhig etwas mehr rocken. Aber grundsätzlich war der Auftritt von Malik Harris recht solide und kompetent.

Und trotzdem stand am Ende wieder das Ergebnis: Deutschland ist Letzter. So wie 2015 und 2016; 2017, 2019 und 2021 war es der vorletzte Platz. Der Mythos vom »guten Mittelfeld«

Bild vergrößern ESC-Kommentator Peter Urban: »Das System ist ungerecht« Foto: Georg Wendt / dpa

Der ARD-Kommentator Peter Urban, als ESC-Urgestein Kummer gewohnt und routinierter Tröster am Mikrofon, hatte es im Vorfeld schon geahnt und in einem Zeitungsinterview auf das Wertungssystem des Wettbewerbs verwiesen: »Jedes Land und jede Jury stimmen über 25 Kandidaten ab, aber nur die ersten Zehn in jedem Land erhalten Punkte. Der Elfte kriegt null Punkte. Du kannst 40 Mal im guten Mittelfeld landen und hast immer noch keine Punkte. Insofern ist dieses System ungerecht, das prangern wir schon länger an«, sagte der NDR-Radiomann der »Rheinischen Post«.

Wurde also Malik Harris Opfer des Wertungssystems? Die europäische Rundfunkunion EBU hat am Sonntag die detaillierten Abstimmungsergebnisse auf ihrer Eurovision-Website veröffentlicht.

Bei den Jurys, die pro Land mit je fünf Expertinnen und Experten aus dem Musikgeschäft besetzt waren, bekam Deutschland nicht einen einzigen Punkt. Das heißt: Keines der 39 anderen Länder sah Malik Harris' Auftritt unter den besten Zehn. Doch Peter Urbans These von den vielen Plätzen im guten Mittelfeld lässt sich nur bedingt halten: Ja, in Australien und Österreich kam Deutschland auf Platz 11 des Juryrankings, bei Kroatien auf 12, bei Nordmazedonien auf 13 – und damit ist man schon in der unteren Hälfte der 25 Finalisten. Die anderen Platzierungen: Dreimal 14., viermal 16., viermal 17., dreimal 18., viermal 19., fünfmal 21., zweimal 22., zweimal 23., zweimal 24.

Die andere Hälfte der zu vergebenden Punkte ergibt sich aus dem Ergebnis des Televotings des Fernsehpublikums. Hier erhielt Malik Harris seine sechs Punkte, die im Abschlussergebnis des Eurovision Song Contest stehen: In Österreich, der Schweiz und Estland bekam »Rockstars« jeweils die neuntmeisten Anrufe und SMS. Doch auch hier sind nicht viele gute Mittelfeldplätze aus der Wertung gefallen: In der Ukraine steht Rang 12 zu Buche, in Armenien Platz 13. Die sonstige Bilanz der Publikumsvoten: zweimal 14., viermal 15., zweimal 16., dreimal 17., dreimal 18., viermal 19., sechsmal 20., dreimal 21., einmal 22.

Und wenn Platz 1 bis 25 zählen würde? Die deutsche Delegation kann sich immerhin damit trösten, dass ihr Beitrag fast nie am allerschlechtesten bewertet wurde, auch wenn das Endergebnis es nach der ESC-Arithmetik besagt.

Bild vergrößern Bretonen für Frankreich: Alvan & Ahez Foto: Jens Büttner / dpa

Bei den hinteren Plätzen machen allerdings einzelne Voten viel aus, und der Vorletzte, Frankreich, wäre allein schon durch die sieben Jurypunkte aus Armenien vor Deutschland platziert gewesen. Aber der bretonische Act Alvan & Ahez wurde dennoch insgesamt von sechs Ländern im Televoting und von drei Jurys unter den Top Ten gesehen. Auch die 23. in der Gesamtwertung, die drei Schwestern aus Island, haben ihre 20 Punkte vor allem einzelnen starken Wertungen zu verdanken: Die portugiesische Jury wählte sie auf Platz 5 (6 Punkte), das ukrainische Publikum auf Rang 3 (8 Punkte).

Wendete man nun Peter Urbans Änderungsvorschlag für das Wertungssystem an – »gerechter wäre ein System, in dem jeder von Platz 25 bis Eins Punkte erhält« – würde tatsächlich Deutschland mit 1152 Punkten in der Addition an Frankreich (1212) und Island (1282) vorbeiziehen. Frankreich hat recht viele Juryplatzierungen im 20er-Bereich vorzuweisen, und gegen Island spricht, dass sie oft im Televoting an letzter Stelle liegen.

Bild vergrößern Beim Publikum oft ganz hinten: Systur aus Island Foto: Luca Bruno / AP

Und doch ist dem ESC-Team beim Norddeutschen Rundfunk ja bekannt, nach welchen Spielregeln der Song Contest veranstaltet wird; man weiß um das Wertungssystem und könnte daraus ja den Schluss ziehen, dass »nett« eben nur fürs Mittelfeld reicht und man für bessere Plätze mehr auffallen müsste. Publikumslieblinge und Jurystoff So wie es der Volkstanz-Punk aus der Republik Moldau und die Händewäscherin aus Serbien taten: Nach den Juryvoten noch auf Platz 20 beziehungsweise 11, sprangen die beiden Titel durch das zweit- und viertbeste Publikumsvotum noch auf die Gesamtplätze 7 und 5. Umgekehrt rutschten Australien und Aserbaidschan nach Hinzufügen der Publikumsvoten noch aus den Top Ten, wo sie die Jurys gesehen hatten.

Mit riesigem Abstand der größte Profiteur des Televotings war aber natürlich die Ukraine. In 28 Ländern bekamen sie die 12 Punkte der Fernsehzuschauer. Siebenmal gab es 10 Punkte (viermal lag Serbien vorn, darunter in drei ex-jugoslawischen Staaten, Rumänien entschied sich für Moldau, Albanien für Griechenland), zweimal gab es 8 Punkte (Nordmazedonien und Malta) und die 7 Punkte aus Serbien waren das schwächste Ergebnis. Dort zog man fröhlicheren Stoff aus Moldau, Spanien und Norwegen vor. Wer war anfällig für »booty hypnotic«? Überhaupt schien die Stimmungslage in den verschiedenen Regionen Europas teilweise merklich auseinanderzuklaffen: Für den mit sehr viel Hinternwackeln dargebotenen Beitrag aus Spanien erwärmten sich hauptsächlich südeuropäische Länder: 12 Punkte von den Jurys aus Malta, Nordmazedonien, San Marino, Portugal und Armenien (aber auch aus Irland, Australien und Schweden); die besten Televotingergebnisse aus Griechenland, Portugal, San Marino, Serbien, Montenegro und Aserbaidschan. Null Punkte an Spanien vergaben hingegen (neben Italien) die Jurys aus der Ukraine, Estland, Lettland und Finnland – womöglich ist im Angesicht der russischen Bedrohung weniger anfällig für »booty hypnotic«?

Bild vergrößern Viele Punkte aus dem Süden: Spaniens Sängerin Chanel Foto: Luca Bruno / AP