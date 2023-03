Wer? Lord of the Lost ist eine Hamburger Dark-Metal-Kapelle um den Sänger Chris Harms, 33. Die Band ist seit ihrer Gründung 2007 kontinuierlich erfolgreicher geworden, durch unermüdliches Touren (zuletzt im Vorprogramm von Iron Maiden) und Auftritte bei Festivals wie Blackfield oder Castle Rock. Ihr jüngstes Album »Blood & Glitter« kam sogar auf Platz eins der deutschen Charts. Teil des Images ist aber auch Harms’ fürs Genre ungewöhnliche Pop-Vorliebe, die sich beispielsweise in Glitzergitarren und einem Roxette-Cover mit Gastsängerin Jasmin Wagner (Blümchen) manifestiert.

Wie klingt's? Chris Harms arbeitet auch als Musikproduzent in einem Tonstudio in Hamburg-Dulsberg, verlieh alten Recken wie Joachim Witt oder Nino de Angelo erfolgreich einen neuen, dunkel strahlenden Anstrich. Diesen Sinn fürs Populäre stellen Lord of the Lost in ihrem ESC-Song heraus: Melodische Zwischenteile, Rammstein-Pathos in den Strophen, Elektrospielereien wechseln sich ab mit gekonntem Metal-Gröhlen.

Würden sie Letzte in Liverpool? Nein. Auch wenn der Überraschungseffekt von Metal beim ESC allerspätestens mit Lordis Sieg 2006 verpufft ist: »Blood & Glitter« hat genug Crossover-Ansätze fürs Pop-Publikum, dazu gibt sich Sänger Chris Harms explizit queer. Hauptgefahr: Auch Australien schickt eine Metalband ins Rennen, deren Sänger sogar aus Deutschland stammt.

