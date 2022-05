Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Jetzt steht Oleh Psiuk mit einem herzzerreißend albernen, pinkfarbenen Eimerhut auf der Bühne in Turin, der Sänger der ukrainischen Gruppe Kalush Orchestra, und rappt den Folklore-Crossover-Song »Stefania«, der seiner Mutter gewidmet ist. Niemand könne seine Willensstärke brechen, denn er habe sie von ihr, heißt es darin. Und dass er immer wieder den Weg nach Hause finden werde, »auch wenn alle Straßen kaputt sind«.

Bild vergrößern Kalush Orchestra beim Halbfinal-Auftritt Foto: YARA NARDI / REUTERS

Natürlich signalisieren die lustige Langflöte seines Bandkollegen, mit er ein bisschen so hantiert, als ginge er mit einem Betäubungsblasrohr auf Elefantensafari, und die aus Beschäftigungsschnüffelteppichen für Hunde geknüpften Röcke zweier anderer Musikanten, dass wir hier immer noch im Quatsch-und-Camp-Safe-Space des Eurovision Song Contest sind, aber es geht doch um viel mehr. Weil die Weltvergessenheit, die dieser Wettbewerb stets so verlässlich herbeizufluffen weiß, eben nicht mehr funktionieren kann, wenn man als Infohäppchen zu einem Beitrag nicht, wie gewohnt, den skurrilen Werdegang eines Sängers oder die korrekte Bezeichnung einer Tröte serviert bekommt, sondern erfährt, dass ein Bandmitglied an der Front eines Krieges kämpft. Ob die musikalische Qualität des Beitrags alleine den Einzug der Band ins Finale rechtfertigen würde, mögen empathiefreie Erbsenzähler bitte möglichst lautlos diskutieren. Nichts könnte egaler sein.

Neue Trendfarbe: Grellflamingo Vor allem die Dominanz der gedämpfteren, leicht wattierten Lieder bleibt einem von diesem Halbfinale im Kopf: Die isländischen Schwestern Systur mit ihrem souverän-huschigen Country-Folk in der Landessprache (die allerdings durch leicht roboterhaftes Dauergrinsen irritierten), der sehr reduzierte niederländische Beitra der Sängerin S10, die trübe Zeiten besang (und mit ihrem »Dardardardardar, Uuuh-Aaah!« doch eine der verlockendsten Mitsingstellen des Abends lieferte) und die portugiesischen Schwermutsfrauen von Maro (die in okkultiger Formation auf der Bühne standen, als wollten sie mit ihren Saudade-Gesängen einen Tränengoblin beschwören) schafften es allesamt ins Halbfinale. Ebenso Marius Bear aus der Schweiz, dessen Lied mit der Ach-schau-an-Botschaft aufwartete, dass auch Männer Herzeleid spüren können, und die griechische Kandidatin Amanda Georgiadi Tenfjord, die mit ihrem giftig-romantischen »Die Together« und gruseligen Zeilen wie »Take my heart and rip it out« nur bedingt davon überzeugen konnte, dass so eine Beziehung wirklich eine super Sache ist, die man unbedingt auch mal ausprobieren sollte.

Auch der fantastisch kugelhaarigen Monika Liu aus Litauen und Rosa Linn aus Armenien gelang der Finaleinzug – die Armenierin ieferte ein musikunterlegtes Tutorial für ein innenarchitektonisches DIY, mit dem man all das gehamsterte Klopapier zur kreativen Wandgestaltung mit reichlich Raum für Notizen nutzen kann: mehrlagige Lamellentechnik ist die neue Schwämmchenschmiererei, Sie lesen es hier zuerst. Bitte außerdem notieren: Die neue Trendfarbe ist unzweifelhaft Grellflamingo, und falls Sie sich fragen, an wen sie Frisur und Make-up von Moderatorin Laura Pausini unterbewusst erinnert: Womöglich ist es Disney-Schurkin Gundel Gaukeley.

Bild vergrößern ESC-Moderationstrio Alessandro Cattelan, Laura Pausini und Mika Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Zwei der an diesem Abend eher raren Quatschbeiträge werden ebenfalls am Samstag im Finale zu hören sein: Die Norweger Subwoolfer bekommen für »Give that Wolf a Banana« obendrein noch den Ehrentitel für den frechfrisörigsten Wortspiel-Bandnamen, die anatomisch zweifelhaftesten Wolfmasken und den sinnlosesten Einsatz eines Menschen im Astronautenkostüm. Moldau bewies seiner wildfiedelnden Après-Ski-Drecksau-Partyband Zdob și Zdub & Fraţii Advahov, deren Lied die Wiedereröffnung der Bahnstrecke zwischen Chișinău und Bukarest zum Thema hatte, dass man wirklich über alles singen kann – über Sex aber bitte weiterhin möglichst nur auf Englisch.

Bild vergrößern Frechfrisöriger Wortspiel-Bandname: Subwoolfer aus Norwegen Foto: MARCO BERTORELLO / AFP