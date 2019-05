+++ Liveticker zum Eurovision Song Contest +++ Europa trifft sich zum Singen in Tel Aviv

ESC 2019 5/18/19 6:47 PM Eva Thöne Ich verfluche den Kollegen, der die sauren Gummizungen in der Familienpackung mitgebracht hat: Man weiß, sie schaben den Rachen erbarmungslos, aber man kann trotzdem nicht aufhören, sie zu snacken. ESC 2019 5/18/19 6:43 PM Anja Rützel Hallo aus Berlin! Ich richte gerade mein Snackbüffet für die nächsten 50 ESC-Stunden her. Es gibt Chips und Geleebananen. Verfluche mich dafür, die Rumkugeln wieder zurückgelegt zu haben. ESC 2019 5/18/19 6:41 PM Veronique Brüggemann Ich hab die beiden diese Woche getroffen und da haben sie erzählt, dass sie sich sofort super verstanden haben. Man merkt auch, dass sie zusammengewachsen sind, trotzdem wirkt einfach alles an ihnen und um sie herum sehr geplant. ESC 2019 5/18/19 6:36 PM Eva Thöne AP So sehen die beiden aus: S!sters - in ihrem Song mit dem kreativen Namen "Sister" geht es um Frauensolidarität. ESC 2019 5/18/19 6:36 PM Veronique Brüggemann Hallo aus dem Pressezentrum in Tel Aviv! In weniger als einer halben Stunde geht es los - wir schauen hier auf Leinwänden und Bildschirmen, in die Halle dürfen wir nicht. ESC 2019 5/18/19 6:36 PM Felix Bayer Ja, S!sters sind aus dem Nichts zusammengestellt worden, das merkt man ihnen leider sehr an. Von den deutschen Juroren, die gerade auf dem Spielbudenplatz in St. Pauli vorgestellt werden, wären wohl eher Laing denkbare Kandidatinnen. ESC 2019 5/18/19 6:33 PM Eva Thöne Naja. Und die Frage, ob nicht Annett Louisan, die gerade bei der traditionellen Vorab-Veranstaltung mit Barbara Schöneberger auftritt, die bessere deutsche ESC-Kandidatin gewesen wäre. Felix, was meinst du als Experte? S!sters sind schon eher ein maues Duo, oder? ESC 2019 5/18/19 6:27 PM Eva Thöne Hallo auch von mir! Nicht aus Tel Aviv, sondern aus der Hamburger SPIEGEL-Redaktion. Hier im Newsroom werden gerade noch, vorsichtig formuliert, andere Fragen als die nach dem nächsten ESC-Sieger diskutiert. #StracheVideo ESC 2019 5/18/19 6:21 PM Felix Bayer Herzlich Willkommen beim Live-Ticker zum 64. Eurovision Song Contest. Weil Israel die Austragung 2018 gewonnen hat, findet die Show diesmal in Tel Aviv statt. Show more Tickaroo Liveblog Software