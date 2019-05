Eurovision Song Contest 2019 Niederlande jubeln in Tel Aviv

"Arcade" heißt der siegreiche Song beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv. Die Pop-Ballade des Niederländers Duncan Laurence war der Top-Favorit vor dem Wettbewerb, bekam sowohl von den Jurys als auch vom Publikum sehr viele Stimmen - insgesamt 492 Punkte.

Für Deutschland gab es nicht viel zu holen bei der 64. Austragung des Wettbewerbs: Das Duo S!sters erhielt für seinen Song "Sister" zwar 32 Jurystimmen, aber vom Publikum keine einzige hinzu. Damit landete Deutschland in der Endabrechnung auf dem 24. von 26 Plätzen. Den letzten Rang nimmt mit Großbritannien ebenfalls eines der finanzstarken "Big Five"-Länder ein, die automatisch fürs ESC-Finale qualifiziert sind.

Hinter der Niederlande kam Italiens Sänger Mahmood mit dem Song "Soldi" auf den zweiten Platz - 465 Punkte. Russlands Sergey Lazarev wurde wie schon 2016 Dritter, diesmal mit "Scream". Vierter wurde Luca Hänni aus der Schweiz mit "She Got Me".

Nach den Jurywertungen hatten der schwedische Beitrag von John Lundvik ("Too Late for Love" und "Proud" von Tamara Todevska aus Nordmazedonien an der Spitze gelegen. Sie rutschten durch die Publikumsvoten auf die Plätze sechs und acht ab. Umgekehrt schaffte Norwegen durch fast 300 Zuschauerpunkte den Sprung auf Platz fünf der Gesamtwertung.