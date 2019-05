Eurovision Song Contest Niederlande, Schweden, Schweiz und Russland ziehen ins Finale ein

Die Schweiz hat es ins Finale des Eurovision Song Contest in Tel Aviv geschafft - Österreich schied dagegen im zweiten Halbfinale aus. Die Niederlande, Schweden und Russland, die zu den Favoriten zählen, schafften ebenfalls den Sprung ins Finale.

Mit ihnen wetteifern werden auch Nordmazedonien, Albanien, Aserbaidschan, Dänemark, Norwegen und Malta. Dagegen wurden Armenien, Irland, Moldau, Lettland, Litauen, Kroatien und Rumänien nicht für das Finale ausgewählt. Beim ersten Halbfinale am Dienstag waren bereits die Tschechische Republik, Griechenland, Weißrussland, Serbien, Zypern, Estland, Australien, Island, San Marino und Slowenien ausgewählt worden.

Das deutsche Duo S!sters ist automatisch für das Finale am Samstag gesetzt, weil Deutschland zu den großen Geldgebern der Eurovision gehört. Allerdings rutschte der deutsche Beitrag nach den Halbfinals auf den letzten Platz in den Wettbüros.

Geht es nach den in den vergangenen Jahren zumindest bei den Siegern ziemlich treffsicheren Buchmachern, scheint nach dem Sieg der Israelin Netta im vergangenen Jahr in diesem Jahr dem Niederländer Laurence der Sieg kaum zu nehmen zu sein. Mit seinem Hit "Arcade" stand er zwei Tage vor dem ESC-Finale bei den Buchmachern weit vorne - sein gefühlsbetonter Auftritt im zweiten Halbfinale wurde auch vom Publikum umjubelt.

Moderiert wurde die Veranstaltung auf dem Expo-Gelände im Norden Tel Avivs unter anderem von dem israelischen Supermodel Bar Refaeli. Ein Auftritt der israelischen Band Schalva, deren Mitglieder junge Menschen mit verschiedenen Behinderungen sind, sorgte beim Publikum für Begeisterung.

Am Finale nehmen insgesamt 26 Länder teil. Auch US-Megastar Madonna wird am Samstag auftreten, wie die Veranstalter bestätigten.

In der Eurovisionswoche finden in Tel Aviv zahlreiche weitere Aktivitäten statt. Das ESC-Dorf am Mittelmeerstrand von Tel Aviv war am Donnerstagabend zeitweise so voll, dass die Polizei Menschen aufrief, nicht mehr in die Gegend zu kommen.