The Rasmus – »Jezebel«

Es war ein bisschen ruhig geworden um die finnische Rockband The Rasmus, die 2003 mit »In the Shadows« einen Welthit gelandet hatten und danach noch ein paar Jahre lang regelmäßig in den europäischen Charts auftauchten. Zeit, was Neues zu probieren: Warum nicht mal für den ESC bewerben? Gründungsmitglied Pauli Rantasalmi wollte da nicht mitmachen und wurde an der Gitarre ersetzt von Emppu Suhonen, die zu The Rasmus’ Hochzeiten als Mitglied der Girlgroup Tik Tak in Finnland bekannt war. Bei der Zeile »A girl who looks like she’s a boy« zwinkert Frontmann Lauri Ylönen der Gitarristin keck zu. Den Song hat Ylönen geschrieben zusammen mit einem Top-Experten auf dem Feld des hymnischen Rocksongs: Desmond Child. Der Mann war an »I Was Made for Loving You« von Kiss, »Livin’ on a Prayer« von Bon Jovi und »Livin’ la Vida Loca« von Ricky Martin beteiligt, was soll da schiefgehen? Vorsicht: Child schrieb auch an Bonnie Tylers ESC-Versuch 2013 mit, als der Versuch, mit einem großen Namen von einst zu punkten, grandios scheiterte. Aber The Rasmus legen großen Enthusiasmus in den von der alttestamentarischen Isebel inspirierten Song – und fallen dank Lauris gelbem Regenmantel und der Gummistiefel seiner Band auch optisch auf.