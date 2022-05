Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Ah, eine Samenraub-Hymne, diesen verrückten Texterhühnern beim ESC fällt doch immer wieder was Neues ein! Ach nee, leider doch nicht: Trotz der Zeilen »Hey, I will never regret / You will keep my sekret« geht es bei diesem traditionellen Ethnostampfer nicht, wie durch die landessprachliche Schreibweise irrigerweise angenommen, um Körperflüssigkeiten, sondern deutlich weniger frivol um irgendein olles Geheimnis, zu dessen Wahrung ein argloser Anhalter in ein abgesoftetes De-Sade-Schloss verschleppt wird. Spektakulär ist vor allem die Statik des seriellen Zopfmakramees, das Ronela im Musikvideo zeigt: Halb Trockengestell für handgekräuselte Suppennudeln, halb bedrohliches Display für ihre Extensions-Trophäensammlung, über deren düsteren Hintergrund man nur mutmaßen kann: Hat sie hier die einkassierten Zotteln jener Frauen aufgeknüpft, die ihren Look allzu frech kopierten, anderen Imitatösen zur decouragierenden Warnung?

Ronela Hajati aus Albanien Foto: Nathan Reinds / EBU

Auf jeden Fall ist das unser schamlos an den Haaren herbeigezogenes Stichwort, wie bei jedem ESC kurz einen Schwelgemoment für Slavko Kalezić einzulegen, die Zopfpeitsche aus Montenegro, dem 2017 skandalöserweise die Teilnahme an der Endrunde versagt wurde. Wir werden nie müde werden, auf dieses Unrecht hinzuweisen.

Slowenien: LPS - Disko

LPS aus Slowenien

So, hier noch mal als Anschauungsobjekt für alle, die die isländischen Discomäuse von Daði og Gagnamagnið im vergangenen Jahr so abgrundtief nerdig fanden: DAS HIER sind Nerds, und zwar niedlichst naturbelassen, stylemäßig verschroben konfirmandig und so herzzerreißend uncool, wie man sie früher noch kannte. True Nerds, wenn man so will, und tatsächlich eine echte ehemalige Schülerband, wofür allein schon der fast schon zu schülerbandmäßige Name LPS, die Abkürzung für »Last Pizza Slice« steht. Der Liedtext atmet authentisch angegorene Pubertätsausdünstung (»Ich will dich, aber du gibst dein Herz einem anderen / Wir tanzen, aber es ist nur in meinen Träumen / Nein, du wirst nicht zurückkommen«), und wie es immer ist in solchen Jüngstmannkombis, hat einer immer schon deutlich mehr Bart als die anderen, in diesem Fall der skigymnastisch federnde Keyboarder, der einen imaginären Hüpfball behoppelt. Chancenlos, aber putzig, sehr putzig.

Norwegen: Subwoolfer - Give that Wolf a Banana

Subwoolfer aus Norwegen

Manchmal schnalzt der ESC mit seinen hochassoziativen Performances ja lang verschüttete Erinnerungen wieder an die Oberfläche. Die angeblichen Wolfmasken des norwegischen Beitrags zum Beispiel, bei denen man plötzlich wieder an die aufblasbaren Alpakadummys aus chinesischer Produktion denken muss, mit denen man bei einem radikal gewaltfreien Alpaka-Einfangkurs das Aufzäumen übte, bevor es ans lebende Tier ging: Weil die Fabrikanten mutmaßlich noch nie ein Alpaka gesehen hatten, sahen die Übungsteile aus wie von einem unsachgemäßen Taxidermisten zu prall ausgestopfte Plumphirsche, ein großer Spaß, aber man muss wohl dabei gewesen sein. Bei der Anschaffung ihrer Wolfsmasken ließ sich Subwoolfer jedenfalls augenscheinlich ebenfalls betuppen und stattdessen ein paar fehlgepresste Wüstenfuchs-Köpfe andrehen, wirklich überzeugend ist das anatomisch nicht. Bonuspunkte gibt es für die hübschen Clubtanzformationen, die allerdings direkt wieder abgezogen werden müssen, weil man sich wohl zu faul war, eine wolfsadäquat aufgepuschelte Rute am Anzughosenboden zu befestigen. Warum die drei Tänzerinnen in einem Crossover aus Kim Kardashians Met-Gala-Verhüllung von 2021 und B1 und B2, den titelgebenden Krummfrüchten aus der Kinderserie »Bananas in Pyjamas«, hergerichtet sind, obwohl es in dem Lied offensichtlich um eine Rotkäppchen-Fantasie geht, bleibt eines der vielen ESC-Mysterien.

