15 / 28

Deutschland: Malik Harris – »Rockstars«

Den Sieg wünscht der Ukraine auch Malik Harris: »Ich wäre froh und stolz, wenn das Kalush Orchestra in diesem Jahr gewinnen würde.« Er selbst, dem die Buchmacher kaum Chancen ausrechnen, will »mein Bestes geben, und ich will es genießen«. Das sagte Harris vor der Show: »Und wenn mir diese beiden Dinge gelingen, bin ich glücklich.«